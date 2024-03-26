В Иркутске выделили автомобиль для сбора гуманитарной помощи по городу

Администрация города организовала доставку гуманитарной помощи на пункт сбора. Для выполнения этих задач МУП «Иркутскавтотранс» передал фонду «Любимый город» микроавтобус Fiat Ducato. Его подготовили для перевозки грузов: убрали сидения для пассажиров, освободили пространство для коробок.
«Уважаемые иркутяне! Если у вас есть посылка, но нет возможности доставить ее самостоятельно в пункт сбора гумпомощи, вы можете обратиться в благотворительный фонд “Любимый город”. Автомобиль заберет груз из любой точки Иркутска и доставит в пункт. Оттуда все посылки в кратчайшие сроки отправляются нашим военнослужащим», — обратился к жителям мэр Руслан Болотов.
Напомним, в середине марта на базе муниципального предприятия «ТеплоЭнергоСервис» открылся пункт сбора и складирования гуманитарной помощи, предназначенной для доставки в зону спецоперации. Это стало возможным благодаря совместной работе мэрии, благотворительного фонда «Любимый город» и Иркутской региональной общественной организацией «Ветераны СВО», сообщает пресс-служба администрации Иркутска.
На новый склад гуманитарную помощь привозят волонтерские организации. Также любой человек, который хочет оказать помощь военнослужащим, может принести посылку на пункт сбора по адресу: улица Ямская, 12.