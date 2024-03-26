В Иркутске выделили автомобиль для сбора гуманитарной помощи по городу

«Уважаемые иркутяне! Если у вас есть посылка, но нет возможности доставить ее самостоятельно в пункт сбора гумпомощи, вы можете обратиться в благотворительный фонд “Любимый город”. Автомобиль заберет груз из любой точки Иркутска и доставит в пункт. Оттуда все посылки в кратчайшие сроки отправляются нашим военнослужащим», — обратился к жителям мэр Руслан Болотов.