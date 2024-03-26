Ричмонд
+8°
ясно
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Иркутске выделили автомобиль для сбора гуманитарной помощи по городу

Иркутск, НИА-Байкал — Все больше жителей, общественных организаций присоединяются к сбору необходимых вещей землякам, находящимся в зоне проведения специальной военной операции.

Источник: Пресс-служба администрации Иркутска

Администрация города организовала доставку гуманитарной помощи на пункт сбора. Для выполнения этих задач МУП «Иркутскавтотранс» передал фонду «Любимый город» микроавтобус Fiat Ducato. Его подготовили для перевозки грузов: убрали сидения для пассажиров, освободили пространство для коробок.

«Уважаемые иркутяне! Если у вас есть посылка, но нет возможности доставить ее самостоятельно в пункт сбора гумпомощи, вы можете обратиться в благотворительный фонд “Любимый город”. Автомобиль заберет груз из любой точки Иркутска и доставит в пункт. Оттуда все посылки в кратчайшие сроки отправляются нашим военнослужащим», — обратился к жителям мэр Руслан Болотов.

Для того чтобы воспользоваться услугой, нужно позвонить по телефону фонда «Любимый город»: 92−00−00 и сделать заявку.

Напомним, в середине марта на базе муниципального предприятия «ТеплоЭнергоСервис» открылся пункт сбора и складирования гуманитарной помощи, предназначенной для доставки в зону спецоперации. Это стало возможным благодаря совместной работе мэрии, благотворительного фонда «Любимый город» и Иркутской региональной общественной организацией «Ветераны СВО», сообщает пресс-служба администрации Иркутска.

На новый склад гуманитарную помощь привозят волонтерские организации. Также любой человек, который хочет оказать помощь военнослужащим, может принести посылку на пункт сбора по адресу: улица Ямская, 12.

благотворительность