Синоптики Башкирии рассказали о погоде в ближайшие дни

Ветер юго-восточный умеренный, днем местами порывы до сильного. Температура воздуха днем +5, +10 градусов.
В среду, 27 марта, в Башкирии пройдут дожди, местами со снегам, ночью в отдельных районах до сильных. Ветер юго-восточный умеренный, местами порывы до сильного. Температура воздуха ночью −1, +4 градуса. Днем +2, +7 градусов.
В четверг ночью, 28 марта, ожидается дождь, переходящий в мокрый снег. Днем пройдет небольшой мокрый снег, местами до умеренного. В отдельных районах гололед, налипание мокрого снега на проводах и деревьях, на дорогах снежный накат, гололедица. Ветер юго-восточный с переходом на северо-восточный умеренный, днем местами порывы до сильного. Температура воздуха ночью и днем −2, +3 градуса.
Как сообщал ранее Башинформ, вскрытие рек ожидается до 10 апреля. Как правило, река Белая возле Уфы вскрывается в районе 13 апреля. В этом году, скорее всего, это произойдёт раньше.