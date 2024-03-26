Синоптики Башкирии рассказали о погоде в ближайшие дни

В четверг ночью, 28 марта, ожидается дождь, переходящий в мокрый снег. Днем пройдет небольшой мокрый снег, местами до умеренного. В отдельных районах гололед, налипание мокрого снега на проводах и деревьях, на дорогах снежный накат, гололедица. Ветер юго-восточный с переходом на северо-восточный умеренный, днем местами порывы до сильного. Температура воздуха ночью и днем −2, +3 градуса.