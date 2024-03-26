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Пенсионеры в апреле смогут бесплатно посетить Новосибирский зоопарк

В период с 1 по 22 апреля в Новосибирском зоопарке пройдет декада пожилого человека. Об этом рассказали в пресс-службе зверинца.

Источник: Новосибирский зоопарк

Отмечается, что в указанный период вход в зоопарк будет бесплатным для женщин с 55 лет и мужчин с 60 лет. На входе необходимо будет предъявить паспорт или пенсионное удостоверение.

Из сообщения пресс-службы зверинца следует, что воспользоваться льготным посещением зоопарка смогут также люди с инвалидностью.

Следует напомнить, что Новосибирский зоопарк проводит такую акцию уже в 16 раз. Она проходит дважды в год: весной и осенью.

Ранее «Прецедент» сообщал, что пропавшую в Новосибирске 9-летнюю девочку нашли живой. Редакция также писала о том, что в Новосибирской области назвали ТОП-10 крупнейших налогоплательщиков.

Егор САФРОНОВ.

флора и фауна