Пенсионеры в апреле смогут бесплатно посетить Новосибирский зоопарк

Отмечается, что в указанный период вход в зоопарк будет бесплатным для женщин с 55 лет и мужчин с 60 лет. На входе необходимо будет предъявить паспорт или пенсионное удостоверение.
Из сообщения пресс-службы зверинца следует, что воспользоваться льготным посещением зоопарка смогут также люди с инвалидностью.
Следует напомнить, что Новосибирский зоопарк проводит такую акцию уже в 16 раз. Она проходит дважды в год: весной и осенью.
Ранее «Прецедент» сообщал, что пропавшую в Новосибирске 9-летнюю девочку нашли живой. Редакция также писала о том, что в Новосибирской области назвали ТОП-10 крупнейших налогоплательщиков.
Егор САФРОНОВ.