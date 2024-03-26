В Пермском крае 5500 ветеранов получат выплаты к 9 мая

Выплаты к 9 мая получат 5500 ветеранов Великой Отечественной войны в Пермском крае, сообщил губернатор Прикамья Дмитрий Махонин в своём телеграм-канале.
Глава региона уточнил, что речь идёт о региональных и федеральных выплатах ко Дню Победы. Деньги будут приходить ветеранам в течение апреля.
«За каждым закреплён социальный участковый. В этом году увеличили частоту посещения на дому, организовали доставку льготных лекарств, оказываем внеочередную плановую госпитализацию в стационары», — уточнил Дмитрий Махонин.
Напомним, губернатор Пермского края также заявил о проведении 9 мая в Пермском крае около 1900 мероприятий. Регион уже начал готовиться к празднованию Победы. В частности, в порядок приводят мемориалы.