В Хабаровском крае введен особый противопожарный режим

Введение данного режима означает, что на территориях запрещено разведения открытого огня, в том числе в мангалах, и проведение любых огневых работ. За нарушение режима предусмотрены штрафы: физическим лицам — от 10 до 20 тысяч рублей, должностным лицам — от 30 до 60 тысяч рублей, а юридическим лицам — от 400 до 800 тысяч рублей. Кроме того предусмотрена уголовная ответственность за причинение значительного материального ущерба, уничтожения лесного фонда, травматизма и гибели людей.