Температурные качели от −12 до +9 градусов ожидают в Новосибирской области

В Новосибирске и области в ближайшие дни ожидается переменная погода с небольшими осадками. Об этом свидетельствуют данные Западно-Сибирского УГМС.
Во вторник днем, 26 марта, будет 0, +2 градуса. Осадков не прогнозируется. В ночь на среду, 27 марта, будет −3, −5 градусов. Днем потеплеет до +5, +7 градусов.
В четверг ночью, 28 марта, будет от 0 до +2 градусов, днем — до +7 градусов. Также в дневное время возможны дожди.
В Новосибирской области в ночь на среду, 27 марта, похолодает до −2, −7 градусов, а местами — до −12 градусов. Днем будет +4, +9 градусов.
Ночью 28 марта будет от −4 до +1 градуса, а днем столбик термометра поднимется до +9 градусов. В ночное время возможные осадки в виде мокрого снега, в дневное — в виде дождя.
Напомним, в Новосибирске опубликовали подробный прогноз погоды на апрель 2024 года.