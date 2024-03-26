Первая в крае реставрационная лаборатория заработала в Хабаровске

Первая в Хабаровске, да и во всём крае, реставрационная лаборатория создана при региональном центре охраны памятников истории и культуры. Её возглавил опытнейший мастер Сергей Киселёв. Между прочим, именно ему мы обязаны восстановлением исторического облика города почти на всей «красной линии» краевой столицы. Чем теперь займётся новая лаборатория, специалист рассказал в эксклюзивном интервью корреспонденту ИА «Хабаровский край сегодня».
Вертел истории
Сергея Киселёва в его мастерской, что расположилась во флигеле старинного деревянного особняка по улице Дзержинского, застаю за работой. Он снимает с «вертела» очередной элемент древнего сосуда. «Вертелом» мастер называет собственное изобретение — механизированный способ воссоздания доисторических артефактов из груды разрозненных черепков. Фрагменты керамики археологи в изобилии находят в экспедициях. А потом они десятки лет пылятся в запасниках.
— Раньше сосуды из фрагментов древней керамики и гипса я воссоздавал вручную. Было долго, а получались они вовсе не идеальной формы. Возникла идея, а почему бы не использовать для этого метод изготовления балясин — округлых элементов декора, — объяснил заведующий реставрационной лабораторией краевого центра ОПИК Сергей Киселёв. — При помощи подвижных палочек снимаю форму с сохранившегося черепка, закрепляю и делаю гипсовую полукруглую основу. В неё уже врезаю сохранившиеся фрагменты сосуда. Получается намного быстрее, а главное — идеально точно. Нашим коллекциям древней керамики так даём даже не вторую, а третью жизнь.
Реставратор в области археологии вообще профессия штучная. Крупные центры на западе страны готовят специалистов прежде всего для восстановления исторического облика произведений искусства.
Сергей — самоучка. А ещё мастер на все руки. Это у него семейное. Мастеровыми были и дед, и отец-художник. Будущий реставратор закончил исторический факультет хабаровского пединститута. Долгое время работал в секторе археологии краевого центра ОПИК. Не только участвовал в раскопках, но и пытался воссоздавать настоящий облик древних артефактов, какими они выглядели сотни и даже тысячи лет назад.
Пару лет назад Сергей Киселёв воссоздал облик шаманки, которая жила на берегах Амура на рубеже
У Сергея получилось отлично. «Воскрешённую» им шаманку можно увидеть в музее истории Хабаровска.
Нарасхват в Хабаровске
Как говорит заведующий только что открытой реставрационной лаборатории, заниматься она будет не только воссозданием археологических артефактов. У Сергея Киселёва очень богатый опыт восстановления облика старинных зданий и памятников.
— Началось всё ещё в конце 90-х. Архитекторы нашего центра увидели, что у меня получается долепливать недостающие элементы археологических находок, и попросили меня помочь восстановить капители колонн Хабаровского колледжа искусств. Капитель — это верхняя часть колонны, украшенная различными декоративными элементами, — объясняет специалист.
У него получилось. До сих пор работа Сергея Киселёва украшает здание учебного заведения.
Следующей была гостиница «Эспланад», в советские годы она называлась «Дальний Восток». К тому времени Сергей получил лицензию на право реставрационных работ. По просьбе епархии восстановил кресты и купола на деревянном Христорожденственском храме. Участвовал в реставрации центрального гастронома, дома Пьянковых, практически ко всем старинным зданиям на «красной линии» Хабаровска он приложил свою руку.
— Мастерской не было. Лепной декор восстанавливал по старинным фотографиям дома. Вёдрами таскал бетон, заливал в формы, — улыбается мой собеседник.
А ещё его рук дело — отреставрированный памятник Невельскому в Николаевске-на-Амуре, постамент Ерофея Хабарова на привокзальной площади краевой столицы, другие монументы.
Резиденция президента России
Настоящим признанием мастерства хабаровского специалиста стало приглашение участвовать в больших реставрационных работах в Санкт-Петербурге. В начале нулевых город на Неве готовился отметить своё 300-летие. Ожидалось участие большого числа иностранных гостей. Спешили в Северной столице навести лоск, мастеров с опытом искали и приглашали со всех уголков необъятной России.
Главного реставратора Хабаровска задействовали на, пожалуй, самом ответственном сегменте. Константиновский дворец в Стрельне. Он находился в удручающем состоянии. А именно там предполагалось разместить питерскую резиденцию президента Владимира Владимировича Путина.
— Делал Голубой и Мраморный залы, кабинет президента. Потом в самом Петербурге реставрировали штаб-квартиру Газпрома, — говорит Сергей Киселёв.
Обновлённый Константиновский дворец в Стрельне, к реставрации которого приложил руку мастер из Хабаровска, и сейчас служит важным государственным задачам.
Созданная в Хабаровске реставрационная лаборатория сейчас ищет просторные помещения под производственную мастерскую для крупных работ. Согласитесь, архитектурный облик исторической части Хабаровска сильно поизносился. В крае очень много объектов, которые требуют восстановления.
Ну, а пока Сергей Киселёв намерен заняться реставрацией семейной реликвии, которую передала супруга недавно скончавшегося друга, хабаровского археолога Вячеслава Копытько. Это столик середины XIX века австрийского производства. Его привёз в Россию в 1945 году в качестве трофея из Берлина дедушка Вячеслава Николаевича. Мебель за долгие годы сильно обветшала. Сергей ее восстановит и передаст на хранение в один из музеев краевой столицы.