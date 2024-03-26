Первая в крае реставрационная лаборатория заработала в Хабаровске

— Раньше сосуды из фрагментов древней керамики и гипса я воссоздавал вручную. Было долго, а получались они вовсе не идеальной формы. Возникла идея, а почему бы не использовать для этого метод изготовления балясин — округлых элементов декора, — объяснил заведующий реставрационной лабораторией краевого центра ОПИК Сергей Киселёв. — При помощи подвижных палочек снимаю форму с сохранившегося черепка, закрепляю и делаю гипсовую полукруглую основу. В неё уже врезаю сохранившиеся фрагменты сосуда. Получается намного быстрее, а главное — идеально точно. Нашим коллекциям древней керамики так даём даже не вторую, а третью жизнь.