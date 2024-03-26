Приемная кампания в вузы стартует 20 июня

«Мы должны создать все необходимые условия для поступления. Количество бюджетных мест в этом году превышает 620,5 тысячи. Важно реализовать удобную и прозрачную систему конкурса абитуриентов. Ключевой инструмент для решения этой задачи — суперсервис “Поступай в вуз онлайн”. Необходимо также держать на контроле реализацию права на поступление в вузы участников СВО и членов их семей в рамках отдельной квоты», — заявил вице-премьер правительства РФ Дмитрий Чернышенко.