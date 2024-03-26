Приемная кампания в вузы стартует 20 июня

«Мы должны создать все необходимые условия для поступления. Количество бюджетных мест в этом году превышает 620,5 тысячи. Важно реализовать удобную и прозрачную систему конкурса абитуриентов. Ключевой инструмент для решения этой задачи — суперсервис “Поступай в вуз онлайн”. Необходимо также держать на контроле реализацию права на поступление в вузы участников СВО и членов их семей в рамках отдельной квоты», — заявил вице-премьер правительства РФ Дмитрий Чернышенко.
Как отметил на совещании глава минцифры Максут Шадаев, работа по подготовке суперсервиса к приемной кампании идет в штатном режиме.
«В этом году мы расширяем функционал — с помощью портала госуслуг абитуриенты смогут заключить с работодателем договор целевого обучения. По такому договору студент может на протяжении всего обучения получать поддержку от работодателя, а затем гарантированно к нему трудоустроиться», — добавил он.
На совещании определили статус готовности к началу приемной кампании с использованием суперсервиса «Поступление в вуз онлайн», а также готовность организации приема на целевое обучение с использованием единой цифровой платформы в сфере занятости и трудовых отношений «Работа в России» (платформа должна быть доработана Рострудом до 1 мая).
В прошлом году абитуриенты с помощью сервиса подали в вузы 2,2 млн заявлений. Ожидается, что в 2024 году этот показатель значительно вырастет.
В правительстве напомнили, что на 2024/2025 учебный год вузам распределено 621 321 бюджетное место, из них 29 304 места — университетам новых регионов.