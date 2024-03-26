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В Перми ушел из жизни гендиректор строительной компании

Скончался директор ОАО «ВерхнекамТИСИз» Олег Есюнин.

Олег Есюнин, генеральный директор ОАО «ВерхнекамТИСИз», ушел из жизни 25 марта. Причиной смерти стала тяжелая продолжительная болезнь. Об это сообщили близкие мужчины в социальных сетях.

— Семья и близкие с прискорбием сообщают о смерти любимого мужа, заботливого отца, доброго друга и очень талантливого человека Олега Леонидовича Есюнина, — написали родственники умершего.

Олег Есюнин был членом Правления Союза проектировщиков России, членом Совета Ассоциации «Пермские строители», почетным строителем России. Он возглавлял ОАО «ВерхнекамТИСИз» с 2019 года. Компания осуществляет деятельность в области архитектуры, инженерных изысканий и предоставлении технических консультаций.

Прощание с Олегом Есюниным пройдет 27 марта с 11:30 до 13:00 в зале частной филармонии «Триумф» по адресу: ул. Ленина, 44.