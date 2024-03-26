В Перми ушел из жизни гендиректор строительной компании

Олег Есюнин, генеральный директор ОАО «ВерхнекамТИСИз», ушел из жизни 25 марта. Причиной смерти стала тяжелая продолжительная болезнь. Об это сообщили близкие мужчины в социальных сетях.
— Семья и близкие с прискорбием сообщают о смерти любимого мужа, заботливого отца, доброго друга и очень талантливого человека Олега Леонидовича Есюнина, — написали родственники умершего.
Олег Есюнин был членом Правления Союза проектировщиков России, членом Совета Ассоциации «Пермские строители», почетным строителем России. Он возглавлял ОАО «ВерхнекамТИСИз» с 2019 года. Компания осуществляет деятельность в области архитектуры, инженерных изысканий и предоставлении технических консультаций.
Прощание с Олегом Есюниным пройдет 27 марта с 11:30 до 13:00 в зале частной филармонии «Триумф» по адресу: ул. Ленина, 44.