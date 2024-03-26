В Перми ушел из жизни гендиректор строительной компании

Олег Есюнин был членом Правления Союза проектировщиков России, членом Совета Ассоциации «Пермские строители», почетным строителем России. Он возглавлял ОАО «ВерхнекамТИСИз» с 2019 года. Компания осуществляет деятельность в области архитектуры, инженерных изысканий и предоставлении технических консультаций.