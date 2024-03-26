В Хабаровске самокатчикам запретят ездить возле памятников и на площадях

Хабаровским самокатчикам запретят ездить по площадям и возле памятников, сообщает пресс-служба администрации Хабаровска.
Так, в список запретных зон для езды на самокатах войдут:
— Мемориальный комплекс и монумент на площади Славы;
— Площадь около стелы «город воинской Славы»;
— Площадка возле памятника маршалу Василевскому в парковой зоне стадиона имени Ленина.
— Фонтанный комплекс на площади имени Ленина;
— Мемориал «Героям Гражданской войны на Дальнем Востоке» на Комсомольской площади;
— территория около памятника Дальневосточным пограничникам на Уссурийском бульваре;
— территория около памятника Ерофею Хабарову на привокзальной площади;
— Площадь имени Блюхера;
— Район пешеходного фонтанного комплекса на стадионе имени Ленина;
— Детский парк имени Гайдара.
Отмечается, что этих территориях транспортировать самокаты можно будет только в ручном режиме до 5 км/час.
На территории хабаровской набережной необходимо будет соблюдать скоростной режим до 15 км/час — в пятницу с 17.00 до 22.00, в субботу и воскресенье с 14.00 до 22.00.
«В Хабаровске самокаты пользуются популярностью. Но наша задача — сделать все, чтобы обеспечивалась безопасность всех участников движения. Поэтому мы совместно с ГИБДД и представителями шеринговой компании намерены жестко следить за исполнением соглашения», — отметил заместитель мэра города по торговле, бытовому обслуживанию и пищевой промышленности Владислав Радомский.