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В Хабаровске самокатчикам запретят ездить возле памятников и на площадях

На территории хабаровской набережной необходимо будет соблюдать скоростной режим до 15 км/час.

Источник: Аргументы и факты

Хабаровским самокатчикам запретят ездить по площадям и возле памятников, сообщает пресс-служба администрации Хабаровска.

Так, в список запретных зон для езды на самокатах войдут:

— Мемориальный комплекс и монумент на площади Славы;

— Площадь около стелы «город воинской Славы»;

— Площадка возле памятника маршалу Василевскому в парковой зоне стадиона имени Ленина.

— Фонтанный комплекс на площади имени Ленина;

— Мемориал «Героям Гражданской войны на Дальнем Востоке» на Комсомольской площади;

— территория около памятника Дальневосточным пограничникам на Уссурийском бульваре;

— территория около памятника Ерофею Хабарову на привокзальной площади;

— Площадь имени Блюхера;

— Район пешеходного фонтанного комплекса на стадионе имени Ленина;

— Детский парк имени Гайдара.

Отмечается, что этих территориях транспортировать самокаты можно будет только в ручном режиме до 5 км/час.

На территории хабаровской набережной необходимо будет соблюдать скоростной режим до 15 км/час — в пятницу с 17.00 до 22.00, в субботу и воскресенье с 14.00 до 22.00.

«В Хабаровске самокаты пользуются популярностью. Но наша задача — сделать все, чтобы обеспечивалась безопасность всех участников движения. Поэтому мы совместно с ГИБДД и представителями шеринговой компании намерены жестко следить за исполнением соглашения», — отметил заместитель мэра города по торговле, бытовому обслуживанию и пищевой промышленности Владислав Радомский.