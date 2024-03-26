В Хабаровске самокатчикам запретят ездить возле памятников и на площадях

«В Хабаровске самокаты пользуются популярностью. Но наша задача — сделать все, чтобы обеспечивалась безопасность всех участников движения. Поэтому мы совместно с ГИБДД и представителями шеринговой компании намерены жестко следить за исполнением соглашения», — отметил заместитель мэра города по торговле, бытовому обслуживанию и пищевой промышленности Владислав Радомский.