До конца июня в Кемерове сдадут отремонтированную поликлинику № 5

Накануне прошло очередное инспектирование объектов, строительство и ремонт которых должны завершить в 2024—2025 годах. Одним из них стала стройплощадка основного корпуса Кузбасской клинической инфекционной больницы. Сейчас идёт разработка котлована, на месте которого появится 8-этажное здание. Отремонтируют к концу года и Кемеровскую клиническую районную больницу им. Б. В. Батиевского.