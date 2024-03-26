По информации правительства Кузбасса, до конца июня в Кемерове сдадут отремонтированную поликлинику № 5. В пятиэтажном здании полностью завершили капремонт на втором этаже, на остальных этажах строители занимаются отделкой и оборудованием вентиляции.
«Возведение и ремонт крупных социальных объектов находится на постоянном контроле. Отставание от графика недопустимо, поэтому сам регулярно провожу выездные заседания штаба», — сказал губернатор Сергей Цивилев.
Накануне прошло очередное инспектирование объектов, строительство и ремонт которых должны завершить в 2024—2025 годах. Одним из них стала стройплощадка основного корпуса Кузбасской клинической инфекционной больницы. Сейчас идёт разработка котлована, на месте которого появится 8-этажное здание. Отремонтируют к концу года и Кемеровскую клиническую районную больницу им. Б. В. Батиевского.
До конца года откроют обновлённый Театр кукол им. А. Гайдара и основной корпус школы на 525 мест и дополнительный для начальных классов в микрорайоне Антипова. Новой школе присвоят имя Героя Кузбасса Михаила Найдова.
Также до конца 2030 года в Кузбассе начнут строить 60 поликлиник разных профилей.