Пассажиропоток между Хабаровским краем и Жаохэ вырос в 22 раза



За зимнюю навигацию таможенники оформили более 10 тыс российских и китайских граждан, в то время как в прошлом году между Покровкой и Жаохэ прошло всего 453 человека. На 54% увеличилось количество товаров, перемещаемых через российско-китайскую границу. Импорт составил почти 4 тыс тонн, экспорт — более 5 тыс тонн. Оформлено 950 грузовиков в обоих направлениях, что более чем в два раза превышает показатель прошлой навигации.



Основу импорта из Китая составили одежда, игрушки, мебель, продукты питания, строительные материалы и автомобили. Из России отправлялись лесоматериалы и замороженные продукты. Также в январе Хабаровская таможня отмечала, что в КНР из Хабаровского края экспортировались деревянные палочки для еды. В настоящее время погранпереход Покровка — Жаохэ закрыт и возобновит свою работу в начале мая, когда на Уссури начнется летняя навигация.