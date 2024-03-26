Жители трех районов Уфы останутся сегодня без воды

Так, в Калининском районе Уфы 26 марта с 10 до 22 часов не будет холодной воды в многоквартирных домах на ул. Транспортная, 26/3, 26/4, 26/5, 26/6.
Также сегодня в Ленинском районе с 11 до 17 часов без холодной воды останутся уфимцы, проживающие на ул. Ахметова, 285, 283, 281, 279, 277, 277а, 275, 275/1, 273, 239, 217, 207; переулок Запорожский, 30, 32.
В Советском районе с 10.30 часов 26 марта до 03.30 часов 27 марта без холодной воды окажутся жильцы дома на ул. Братьев Кадомцевых, 14.
Как сообщал ранее Башинформ, в Уфе близится к завершению ремонт водопроводной сети на улице Авроры.