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Синоптики предупредили жителей Алматы и Астаны

В Казгидромете предупредили жителей Алматы, Астаны и еще одного города о неблагоприятных метеорологических условиях, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Источник: tengrinews.kz

«26 марта 2024 года неблагоприятные метеорологические условия загрязнения воздуха ожидаются в городах Астана, Алматы, Караганда», — говорится в сообщении.

Неблагоприятные метеоусловия представляют собой сочетание краткосрочных метеорологических факторов (штиль, слабый ветер, туман, инверсия), которые способствуют накоплению вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха.

Синоптики также представили прогноз синоптической ситуации и опасных явлений погоды по территории Казахстана на 26 марта.

«С прохождением атмосферных фронтальных разделов на большей части РК сохраняется неустойчивый характер погоды, ожидаются осадки (преимущественно в виде дождя), на западе сильный дождь, лишь на севере, юго-востоке страны погода ожидается без осадков. По РК ожидается туман, усиление ветра до 15−25 метров в секунду, на юге — шквал, гроза, на северо-западе, востоке гололед», — рассказали метеорологи.