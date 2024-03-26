Синоптики предупредили жителей Алматы и Астаны

«26 марта 2024 года неблагоприятные метеорологические условия загрязнения воздуха ожидаются в городах Астана, Алматы, Караганда», — говорится в сообщении.
Неблагоприятные метеоусловия представляют собой сочетание краткосрочных метеорологических факторов (штиль, слабый ветер, туман, инверсия), которые способствуют накоплению вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха.
Синоптики также представили прогноз синоптической ситуации и опасных явлений погоды по территории Казахстана на 26 марта.
«С прохождением атмосферных фронтальных разделов на большей части РК сохраняется неустойчивый характер погоды, ожидаются осадки (преимущественно в виде дождя), на западе сильный дождь, лишь на севере, юго-востоке страны погода ожидается без осадков. По РК ожидается туман, усиление ветра до 15−25 метров в секунду, на юге — шквал, гроза, на северо-западе, востоке гололед», — рассказали метеорологи.