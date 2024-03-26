Синоптики предупредили жителей Алматы и Астаны

«С прохождением атмосферных фронтальных разделов на большей части РК сохраняется неустойчивый характер погоды, ожидаются осадки (преимущественно в виде дождя), на западе сильный дождь, лишь на севере, юго-востоке страны погода ожидается без осадков. По РК ожидается туман, усиление ветра до 15−25 метров в секунду, на юге — шквал, гроза, на северо-западе, востоке гололед», — рассказали метеорологи.