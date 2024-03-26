В Новосибирск придет весеннее тепло и ливни

На 27 марта синоптики прогнозируют преимущественно пасмурную погоду. 28 марта, в четверг, в Новосибирске ожидается облачность с прояснениями. Столбик термометра покажет +5 градусов в дневное время суток, вечером и ночью температура опустится до +2…+3 градусов. В пятницу, 29 марта, воздух прогреется до +6 градусов. Весь день будет лить дождь. Ветер сменится на юго-западный.