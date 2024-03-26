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В Новосибирск придет весеннее тепло и ливни

НОВОСИБИРСК, 26 марта, ФедералПресс. В Новосибирск придет потепление до +6 градусов. Ветер будет южным и юго-восточным.

Сейчас в Ричмонде: +6° 3 м/с 70% 765 мм рт. ст. +5°
Источник: РИА "ФедералПресс"

«Температура воздуха будет +2…+5 градуса», — рассказали метеорологи о прогнозе на 27 марта.

На 27 марта синоптики прогнозируют преимущественно пасмурную погоду. 28 марта, в четверг, в Новосибирске ожидается облачность с прояснениями. Столбик термометра покажет +5 градусов в дневное время суток, вечером и ночью температура опустится до +2…+3 градусов. В пятницу, 29 марта, воздух прогреется до +6 градусов. Весь день будет лить дождь. Ветер сменится на юго-западный.

Ранее синоптики Новосибирска рассказали о прогнозе погоды на вторую декаду марта.