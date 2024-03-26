Многострадальные дома ЖСК «Остров» собираются ввести в эксплуатацию в апреле

Долгострой на Русском острове в Приморье собираются ввести в эксплуатацию в апреле 2024 года. Строительно-монтажные работы по всем объектам жилищно-строительного кооператива «Остров» завершены, заверяют в правительстве края. Кроме того, некоторые граждане уже делают ремонт своих новых домов, а также оформляют право собственности, сообщает ИА PrimaMedia.
По данным зампреда правительства края Виталия Блоцкого, весь кооперативный комплекс заправлен магистральным газом. Свыше 13 газорегуляторных пунктов были построены и введены в эксплуатацию. Сейчас ведется работа по запуску «голубого топлива» в жилые дома с помощью пусконаладочной роботы с заменой датчиков загазованности оборудования.
«Срок окончания всех пусконаладочных работ по газу — апрель текущего года. Получаем акты выполнения технических условий с ресурсоснабжающими организациями, — отметил Виталий Блоцкий. — Это позволит уже в начале апреля получить акты ввода в эксплуатацию многоквартирных домов и домов блокированной застройки».
Он пояснил, что на всех объектах завершены строительно-монтажные работы, более 100 собственников начали совершать чистовую отделку своих домов.
«Более 20 собственников уже живут в своих домах. Выдана 171 паевая справка, и люди могут оформить право собственности. На данный момент получили право собственности и возможность проживать в своих домах 66 человек. Кроме того, почти 50 граждан могут заниматься ремонтными работами по договорам временного пользования», — заявил Виталий Блоцкий.
Напомним, ЖСК «Остров» предназначен для проживания 378 семей преподавателей Дальневосточного федерального университета, ученых Дальневосточного отделения российской академии наук и многодетных. После начала строительства в 2016 году сроки сдачи объекта подрядчиком постоянно сдвигались. Первоначально указанный 2018 год сначала изменили на 2019, а потом и 2020. До начала 2021 года строительство было практически заморожено. Позже его обещали ввести в эксплуатацию в 2022, потом в 2023 году. По проекту ЖСК «Остров» на площади в 40 гектаров находится 252 дома: из них восемь многоквартирных, 20 дуплексов, то есть домов на две семьи, все остальное — одно— и двухэтажные индивидуальные дома. Всего семь видов домов.