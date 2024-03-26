Многострадальные дома ЖСК «Остров» собираются ввести в эксплуатацию в апреле

Напомним, ЖСК «Остров» предназначен для проживания 378 семей преподавателей Дальневосточного федерального университета, ученых Дальневосточного отделения российской академии наук и многодетных. После начала строительства в 2016 году сроки сдачи объекта подрядчиком постоянно сдвигались. Первоначально указанный 2018 год сначала изменили на 2019, а потом и 2020. До начала 2021 года строительство было практически заморожено. Позже его обещали ввести в эксплуатацию в 2022, потом в 2023 году. По проекту ЖСК «Остров» на площади в 40 гектаров находится 252 дома: из них восемь многоквартирных, 20 дуплексов, то есть домов на две семьи, все остальное — одно— и двухэтажные индивидуальные дома. Всего семь видов домов.