В Омской области подсчитали численность населения в 2024 году

По информации статистиков, с наступлением нового 2024 года, в Омске и области насчитывалось 1 818 093 жителя. Из них 1 341 849 человек относились к городскому населению; еще 476 244 — к сельскому.
Таким образом, численность населения в сравнении с началом 2023 года сократилась на 13 971 человека. Стоит отметить, что показатель убыли, в сравнении с предыдущим годом, значительно уменьшился (в 2023 году — 19 473 человека).
Кроме того, по данным Омскстата, в январе 2024 года в Омске и области родились 1 166 малышей; умерли — 2 316 человек.