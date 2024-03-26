Кому проиндексируют социальные пенсии с 1 апреля?

С 1 апреля социальные пенсии в стране увеличатся на 7,5%.
С 1 апреля социальные пенсии в стране увеличатся на 7,5%. Индексация коснётся и пенсий по гособеспечению. В Кемеровской области повышение затронет 100 тысяч человек, 98 тысяч из которых являются получателями социальной пенсии. Управляющий Отделением СФР по Кемеровской области Людмила Бабичук рассказывает, кто будет получать увеличенную выплату.
Социальную пенсию получают те, кто не приобрёл права на страховую пенсию по старости. Также она назначается сиротам, инвалидам и тем, кто потерял кормильца. Социальная пенсия по инвалидности выплачивается независимо от возраста, её размер зависит от группы инвалидности и регионального коэффициента.
Индексация коснётся также военнослужащих, получающих пенсии по государственному пенсионному обеспечению, участников Великой Отечественной войны, награждённых знаком «Жителю блокадного Ленинграда», пострадавших от радиации, нетрудоспособных членов семьи погибших или умерших военнослужащих или чернобыльцев, граждан-добровольцев.
Средний размер социальной пенсии в Кузбассе в апреле составит 15 081 рубль (для детей с инвалидностью — 23 992 рублей, для человека с инвалидностью II группы — 9 996 рублей). Тем, у кого соцпенсия меньше прожиточного минимума (в Кузбассе это 12 093 рубля), региональное Отделение фонда доплачивает до нужного уровня.