Кому проиндексируют социальные пенсии с 1 апреля?

Социальную пенсию получают те, кто не приобрёл права на страховую пенсию по старости. Также она назначается сиротам, инвалидам и тем, кто потерял кормильца. Социальная пенсия по инвалидности выплачивается независимо от возраста, её размер зависит от группы инвалидности и регионального коэффициента.