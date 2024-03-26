Понижение температуры, ветер и дожди. Узгидромет рассказал о погоде на ближайшие дни

Узгидромет сообщил прогноз погоды по стране с 26 по 29 марта.
Сегодня на территорию Узбекистана начнется вынос порций влажного средиземноморского воздуха, который продлится до 29 марта. Поэтому по республике временами пройдут дожди, в отдельных районах — сильные, возможны грозы.
26 марта еще сохранится высокий температурный фон, затем температура воздуха будет постепенно понижаться и к концу рабочей недели составит 13−18 градусов тепла.
26, 28 и 29 марта местами усиление ветра до 17−22 метров в секунду,
В горах временами осадки (дождь, снег), местами сильные. Сохраняется лавинная опасность..
Ташкент
В столице 26 марта без осадков,
Дневная температура 26 марта составит 25−27 градусов тепла, 27 марта — 20−22 градуса, 28 марта — 18−20 градусов тепла. Преобладающая температура ночью — 11−14 градусов тепла.