Ричмонд
+6°
ясно
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Понижение температуры, ветер и дожди. Узгидромет рассказал о погоде на ближайшие дни

Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. К концу недели тепло сменится прохладой, по стране пройдут дожди, возможны грозы. В горах сохраняется лавинная опасность, сообщает корреспондент Podrobno.uz.

Источник: Podrobno.uz

Узгидромет сообщил прогноз погоды по стране с 26 по 29 марта.

Сегодня на территорию Узбекистана начнется вынос порций влажного средиземноморского воздуха, который продлится до 29 марта. Поэтому по республике временами пройдут дожди, в отдельных районах — сильные, возможны грозы.

26 марта еще сохранится высокий температурный фон, затем температура воздуха будет постепенно понижаться и к концу рабочей недели составит 13−18 градусов тепла.

26, 28 и 29 марта местами усиление ветра до 17−22 метров в секунду, 28—29 марта в отдельных районах возможны порывы до 25−28 метров в секунду.

В горах временами осадки (дождь, снег), местами сильные. Сохраняется лавинная опасность..

Ташкент

В столице 26 марта без осадков, 27—29 марта — временами дождь, возможна гроза.

Дневная температура 26 марта составит 25−27 градусов тепла, 27 марта — 20−22 градуса, 28 марта — 18−20 градусов тепла. Преобладающая температура ночью — 11−14 градусов тепла.