Сад «Аквариум» сохранит исторический облик после благоустройства — Собянин

Сад «Аквариум» на Большой Садовой улице преобразится после благоустройства, которое пройдет в этом году, сообщил Сергей Собянин в своем блоге.
Сад расположен рядом с Садовым кольцом и находится перед зданием Театра имени Моссовета. Он занимает территорию площадью один гектар. Здесь любят отдыхать жители окрестных домов.
«Так как речь идет об объекте культурного наследия, к благоустройству подойдем особенно бережно — привычный облик и планировка сохранятся. Но вместе с тем сад станет современнее и комфортнее», — рассказал мэр Москвы.
От входа в сад к театру ведет широкий променад, старую бетонную плитку со сколами и трещинами заменят гранитом. Дорожку вдоль забора Военного университета имени князя Александра Невского Министерства обороны Российской Федерации покроют гранитным отсевом.
Почистят расположенную в глубине сада колоннаду в античном стиле с фигурами муз Талии и Мельпомены. Приведут в порядок и находящийся рядом грот с мини-фонтаном в виде головы Медузы горгоны.
Специалисты отремонтируют большой фонтан с бронзовой скульптурой Аполлона, фонтан перед зданием театра с фигурой Сатира, играющего на свирели, а также фонтан-ручей, который связывает все остальные в единый комплекс.
Для дополнительного озеленения территории планируется высадить 3,2 тысячи различных кустарников. Кроме того, приведут в порядок газон и разобьют новый, также в саду появятся новые цветники с многолетниками: хостами, астильбами, вербейниками, роджерсиями и папоротниками.
Отдохнуть можно будет в тени деревьев — здесь установят дополнительные лавочки и урны.
Ограда сада, массивная решетка, появилась в 1975 году и с той поры стала неотъемлемой частью ансамбля. Ее почистят и приведут в порядок.
У входа установят парадные фонари в историческом стиле со светильниками, напоминающими старинные газовые лампы. Более 50 похожих фонарей будут освещать всю территорию «Аквариума». Кроме того, около входа разместят несколько видеоэкранов, на которых планируют транслировать сцены из спектаклей. Установленные в саду афиши-лайтбоксы заменят на новые, более современные.
По программе «Чистое небо» электрические линии, питающие фонари, видеоэкраны, лайтбоксы и ландшафтную подсветку, уберут под землю.
Кроме того, модернизируют дождевую канализацию: проложат дополнительные трубы и установят три колодца.
«Уже к осени этот маленький уютный зеленый уголок Москвы вновь предстанет во всей своей красе», — добавил Сергей Собянин.