Сад «Аквариум» сохранит исторический облик после благоустройства — Собянин

У входа установят парадные фонари в историческом стиле со светильниками, напоминающими старинные газовые лампы. Более 50 похожих фонарей будут освещать всю территорию «Аквариума». Кроме того, около входа разместят несколько видеоэкранов, на которых планируют транслировать сцены из спектаклей. Установленные в саду афиши-лайтбоксы заменят на новые, более современные.