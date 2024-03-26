Дни открытых дверей пройдут в вузах Хабаровска

Дни открытых дверей в Тихоокеанском госуниверситете пройдут с 25 по 30 марта. Все желающие узнают о специальностях, которые можно получить в вузе, познакомятся с педсоставом и учебными аудиториями.



Дальневосточный государственный медицинский университет (ДВГМУ) ждет всех желающих 4 апреля. Будущим врачам расскажут нюансы приемной кампании и проведут экскурсию по учреждению.



Комсомольский-на-Амуре государственный университет (КНАГУ) приглашает абитуриентов 6 апреля. На дне открытых дверей ждут выпускников 9−11 классов и ребят старших курсов СПО.

Дальневосточный государственный университет путей и сообщения (ДВГУПС) откроет двери 11 апреля. Выпускникам расскажут об особенностях поступления, проходных баллах, бюджетных и целевых местах.

