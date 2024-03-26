Дни открытых дверей пройдут в вузах Хабаровска

Вузы Хабаровского края приглашают одиннадцатиклассников на дни открытых дверей. Выпускники смогут пообщаться с преподавателями, подробно узнать о направлениях подготовки, бюджетных местах и многом другом, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
Так, с 26 по 28 марта свои двери для абитуриентов откроет Дальневосточный институт управления (РАНХиГС). В обозначенные дни пройдет «Президентская школа». Ребят ждут профориентационные занятия, олимпиада по направлениям менеджмента, экономики и управления «ТРАМПЛИН», победа в которой даст преимущества при поступлении и многое другое. После окончания «Президентской школы» абитуриенты получат соответствующий диплом.
Дни открытых дверей в Тихоокеанском госуниверситете пройдут с 25 по 30 марта. Все желающие узнают о специальностях, которые можно получить в вузе, познакомятся с педсоставом и учебными аудиториями.
Дальневосточный государственный медицинский университет (ДВГМУ) ждет всех желающих 4 апреля. Будущим врачам расскажут нюансы приемной кампании и проведут экскурсию по учреждению.
Комсомольский-на-Амуре государственный университет (КНАГУ) приглашает абитуриентов 6 апреля. На дне открытых дверей ждут выпускников 9−11 классов и ребят старших курсов СПО.
Дальневосточный государственный университет путей и сообщения (ДВГУПС) откроет двери 11 апреля. Выпускникам расскажут об особенностях поступления, проходных баллах, бюджетных и целевых местах.
Напомним, основной этап сдачи ЕГЭ в Хабаровском крае в этом году начнется 23 мая и завершится в июле. Дополнительный период сдачи экзаменов запланирован на начало сентября. В этом году в регионе ЕГЭ планируют сдать 5,6 тыс человек.