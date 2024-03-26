После потепления до +12 градусов в Челябинскую область вернутся мокрый снег и метели

Во вторник, 26 марта, ожидаются облачность с прояснениями и небольшие осадки преимущественно в виде дождя. Теплее всего окажется в горной местности — до +12, на остальной территории — до +4…+9. Ветер будет ещё несильным, до 11 метров в секунду. А на следующий день его порывы усилятся до 17 м/с, местами пойдёт мокрый снег, который станет налипать на провода и деревья. В четверг снег усилится, в отдельных районах пройдут метели. Что касается температуры, то две ближайшие ночи будет до −3…+4, днём в среду и четверг столбики уличных термометров обещают колебаться от +2 до +8.
Осадки доберутся и до Челябинска. Во вторник, 26 марта, в основном будет стоять облачность с прояснениями, временами ожидается слабый дождь, воздух прогреется до +7…+9. Со среды начнётся небольшое похолодание: по ночам — до −2, днём возможны максимум +4…+6 градусов. При этом в среду осадки будут ещё в виде дождя, а в четверг синоптики обещают уже мокрый снег. По данным долгосрочного прогноза, к концу рабочей недели ненадолго похолодает до дневных минусовых температур.
Совсем скоро снег полностью растает, обнажив влажную почву и мусор. Поэтому южноуральцы возьмут перчатки, мешки и грабли, и начнётся сезон массовых весенних субботников. В этом году уборка стартует с середины апреля. Распоряжение за подписью губернатора уже опубликовано на официальном портале правовой информации.
Также в Челябинской области начали готовиться к предстоящему пожароопасному сезону, который официально наступит уже в первой декаде апреля. В этом году до начала пожароопасного сезона на Южном Урале сформируют составы патрульных групп, обеспеченных техникой и средствами пожаротушения. А пока спасатели проводят противопаводковые меры. Они начали распиливать лёд на реках региона, которые могут стать угрозой подтопления населённых пунктов.