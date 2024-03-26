После потепления до +12 градусов в Челябинскую область вернутся мокрый снег и метели

Во вторник, 26 марта, ожидаются облачность с прояснениями и небольшие осадки преимущественно в виде дождя. Теплее всего окажется в горной местности — до +12, на остальной территории — до +4…+9. Ветер будет ещё несильным, до 11 метров в секунду. А на следующий день его порывы усилятся до 17 м/с, местами пойдёт мокрый снег, который станет налипать на провода и деревья. В четверг снег усилится, в отдельных районах пройдут метели. Что касается температуры, то две ближайшие ночи будет до −3…+4, днём в среду и четверг столбики уличных термометров обещают колебаться от +2 до +8.