Мощный циклон с Таймыра надвигается на Приангарье. Что он несет?

«Мы уже выпустили штормовое предупреждение о том, что в ближайшие двое суток к нам придет глубокий активный циклон. Его холодный центр окажется в северных районах, но это не значит, что он не повлияет на погоду по всей Иркутской области. Этот циклон идет со значительными перепадами как в температуре, так и в давлении, поэтому создаются условия для снегопадов, ветров, метелей», — рассказала начальник гидрометеорологического центра Иркутского УГМС Юлия Янькова (цитата ИрСити).