Мощный циклон с Таймыра надвигается на Приангарье. Что он несет?

«Мы уже выпустили штормовое предупреждение о том, что в ближайшие двое суток к нам придет глубокий активный циклон. Его холодный центр окажется в северных районах, но это не значит, что он не повлияет на погоду по всей Иркутской области. Этот циклон идет со значительными перепадами как в температуре, так и в давлении, поэтому создаются условия для снегопадов, ветров, метелей», — рассказала начальник гидрометеорологического центра Иркутского УГМС Юлия Янькова (цитата ИрСити).
По словам метеоролога, погода в Иркутске начнет меняться уже сегодня:
«После обеда небо постепенно начнет затягивать облаками, после чего температура начнет постепенно падать. в большинстве районов области еще будет тепло, от +5 до +10 градусов, потому что перемешивание теплого воздуха с холодным будет идти постепенно».
Холод накроет Приангарье в среду: даже днем на уличных термометрах будет минус:
по области — до минус 12, в Иркутске — до минус 4 градусов.
В четверг, 28 марта, ночью будет морозно, а днем — около нуля. И стихнет ветер. Зато не исключен небольшой снегопад.
Но уже в пятницу таймырский циклон под давлением теплой воздушной массы из Западной Сибири, пойдет на спад. И, по мнению синоптиков, можно надеяться на то, что в субботу к нам вернется весна.