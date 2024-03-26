Роспотребнадзор предупредил волгоградцев об опасности правила 5 секунд

Врачи рассказали, как на самом деле можно избежать заражения.
Перед тем как съесть упавшую еду, медики посоветовали взглянуть на пол. Если по нему недавно ходил человек в уличной обуви или домашнее животное, то с большой вероятностью на поверхности остались опасные бактерии.
Крекер или печенье впитают меньше грязи, чем кусок пиццы или макарон в каком-либо соусе. Перед тем как положить в рот выроненное яблоко, его необходимо тщательно вымыть, объяснили в Роспотребнадзоре.
В Роспотребнадзоре отдельно отметили, что правило 5 секунд точно не действует для еды, упавшей на ламинат и другие типы напольных покрытий. Кроме того, врачи напомнили о важности разных досок и ножей для мяса, рыбы и овощей.