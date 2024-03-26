В Свердловскую область после снега и дождя придет похолодание

В Свердловской области 26 марта ожидается движение теплого полярного фронта через южные районы. Вместе с этим в южной части региона пройдут дожди. При этом на севере области пройдет снег.
— До северных районов высотное тепло не дойдет, сюда с северо-запада поступает боле холодный воздух. Поэтому, по мере продвижения фронта на север, дождь сменится снегом, севернее линии Нижний Тагил — Алапаевск все осадки ожидаются в виде снега, — рассказал синоптик Алексей Пулин в своем telegram-канале.
Примечательно, что на юге Среднего Урала дождь будет идти и 27 марта, но к вечеру он сменится мокрым снегом. После практически на всей территории региона наступит похолодание.
В Свердловской области 26 марта днем ожидается температура до +6..+11 градусов. В Екатеринбурге будет облачная погода с прояснениями, вечером пройдет дождь. Ветер южный с переходом на восточный 1−5 метров в секунду. Дневная температура достигнет +6..+8 градусов по Цельсию.