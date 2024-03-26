Красноярцам рассказали о ситуации с гриппом и Covid-19

На прошедшей неделе в регионе зарегистрировали 11 504 случая заражения ОРВИ и гриппом, что на 11,1% меньше по сравнению с предыдущей. Мониторинг показал, что 98,9% вирусов, циркулирующих на территории региона, относятся к негриппозной этиологии.
А число заболевших коронавирусом за неделю снизилось на 30% и составило 101 человек.
Несмотря на положительную динамику, в Роспотребнадзоре напоминают жителям о мерах профилактики: «Помните, что весна — время перепадов температур, поэтому одевайтесь с учетом изменения погоды, а также поддержите свой иммунитет».