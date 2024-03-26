Красноярцам рассказали о ситуации с гриппом и Covid-19

На прошедшей неделе в регионе зарегистрировали 11 504 случая заражения ОРВИ и гриппом, что на 11,1% меньше по сравнению с предыдущей. Мониторинг показал, что 98,9% вирусов, циркулирующих на территории региона, относятся к негриппозной этиологии.