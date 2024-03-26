Старый Борский мост полностью перекрыли из-за ремонта

Для движения по новому Борскому мосту предусмотрели три полосы. Средняя — будет реверсивной. Ее направление будет изменяться в зависимости от интенсивности транспортных потоков. С 4 утра до 4 вечера реверсивную полосу будут использовать для въезда в Нижний Новгород, а в остальное время — в обратном направлении. Также будет действовать ограничение скорости — 40 км/ч.