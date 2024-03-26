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Старый Борский мост полностью перекрыли из-за ремонта

На время ремонта по новому Борскому мосту организуют реверсивное движение.

Источник: Нижний 800

Старый Борский мост полностью перекрыли из-за капитального ремонта, сообщается в соцсетях новой маршрутной сети.

Работы начнутся сегодня, 26 марта в 10 утра. На время ремонта по новому Борскому мосту организуют реверсивное движение. Разметку уже нанесли в ночь с 25 на 26 марта.

Для движения по новому Борскому мосту предусмотрели три полосы. Средняя — будет реверсивной. Ее направление будет изменяться в зависимости от интенсивности транспортных потоков. С 4 утра до 4 вечера реверсивную полосу будут использовать для въезда в Нижний Новгород, а в остальное время — в обратном направлении. Также будет действовать ограничение скорости — 40 км/ч.

На старом Борском мосту заменят деформационные швы, капитально отремонтируют пролетные строения, опоры, подфермные площадки, системы освещения, гидроизоляции, барьеры и покрытие. Часть работ выполнят с учетом восьмичасовых «окон» в движении поездов.

Вновь для движения старый мост планируют начать открывать в ноябре. Тогда могут запустить по одной полосе и продолжить работы на остальной части переправы. Полностью ремонт Борского моста завершится в ноябре 2025 года.

Ранее на сайте pravda-nn.ru сообщалось, что ремонт Стригинского моста планируется завершить в 2024 году.