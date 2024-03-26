Жителей Ферганской долины научат производить товары на дому

Высокая плотность населения в областях долины, когда каждая пядь земли — на вес золота, научила местных фермеров эффективно пользоваться землей. Здесь хорошо развиты ремесленничество и предпринимательство. Тем не менее, необходимо поддержать безработных и малообеспеченные семьи и помочь им в обеспечении занятости. Все ответственные лица должны наладить тесное взаимодействие с каждым предприятием, предпринимателем и домохозяйством.