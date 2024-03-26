Жителей Ферганской долины научат производить товары на дому

Накануне президент провел в Намангане совещание с хокимами Наманганской, Андижанской и Ферганской областей, а также чиновниками экономического комплекса. Повесткой встречи стало увеличение доходов населения на основе опыта Сайхунабада, в том числе за счет использования возможностей приусадебных земель. Это позволит увеличить доходы с них до 60−70 миллионов сумов.
Высокая плотность населения в областях долины, когда каждая пядь земли — на вес золота, научила местных фермеров эффективно пользоваться землей. Здесь хорошо развиты ремесленничество и предпринимательство. Тем не менее, необходимо поддержать безработных и малообеспеченные семьи и помочь им в обеспечении занятости. Все ответственные лица должны наладить тесное взаимодействие с каждым предприятием, предпринимателем и домохозяйством.
Так, начинающим ремесленникам помогут приобрести материалы, оборудование, обеспечат оборотными средствами, а предпринимателям окажут поддержку в разработке бизнес-планов. Кроме того, в домохозяйствах организуют мелкие производства, их жителей обучат производству товаров.
Коммерческие банки регионов должны будут всячески поддерживать создание дополнительных рабочих мест на базе предприятий, которых они обслуживают. Ресурсы, которые банкам выделяет государство, должны направляться на инициативы населения на местах, служить росту занятости, конвертироваться в новые рабочие места, дополнительную продукцию, рост покупательной способности населения.
Напомним, что вчера в Наманганской области стартовало строительство новых электростанций, которые смогут полностью покрыть потребность региона в электроэнергии. Кроме того, здесь реализуют 47 проектов и создадут более 40 тысяч рабочих мест.