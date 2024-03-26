Приморцам предлагают создать творческие и туристические бренды

Лучшие проекты, в число которых могут попасть инициативы приморцев, станут частью молодежной карты локальных культурных брендов и помогут разработке и продвижению новых туристических маршрутов.
Конкурс проводится в два этапа. Во время заочного до 20 мая можно подать заявку на конкурс. Для этого нужно зарегистрироваться на интернет-платформе и прислать конкурсный проект в специальный раздел. Участниками конкурса могут стать дети и представители молодежи в двух возрастных категориях: от 14 до 17 лет — категория «Юношество» и 18−30 лет — категория «Молодежь».
Для каждой возрастной категории доступны основные и специальные номинации. Культурные и туристические бренды могут быть посвящены поселениям, культурным объектам и комплексам, природным объектам и явлениям, традициям и промыслам, датам и событиям, великим именам, гастрономическим брендам, образам, творческим кластерам.
«Авторы молодежных брендов — это талантливые, активные, неравнодушные люди, которые любят и ценят свою малую родину. Такие конкурсы помогают найти и поддержать идейных людей, для которых важно сохранение культурного наследия и культурного кода городов и сел, развитие территорий региона и муниципальных образований, внутреннего туризма», — сказал руководитель агентства по туризму Приморского края Арсений Крепский.
При отборе локальных культурных брендов эксперты конкурса учитывают их уникальность, способность производить впечатление и выступать в качестве способа притяжения туристов, связь с идентичностью местных сообществ, а также возможность использования явления или объекта для развития креативной экономики.
В период с июля по сентябрь 2024 года в Москве пройдет очный этап — финал и награждение победителей. Их проекты будут рекомендованы органам местного самоуправления к реализации на территории российских муниципалитетов, отмечает пресс-служба краевого правительства.