Приморцам предлагают создать творческие и туристические бренды

Конкурс проводится в два этапа. Во время заочного до 20 мая можно подать заявку на конкурс. Для этого нужно зарегистрироваться на интернет-платформе и прислать конкурсный проект в специальный раздел. Участниками конкурса могут стать дети и представители молодежи в двух возрастных категориях: от 14 до 17 лет — категория «Юношество» и 18−30 лет — категория «Молодежь».