Фейковые сообщения о выплатах участникам СВО получают в Иркутской области

«После загрузки файла, которая начинается при переходе по ссылке, злоумышленники получают доступ к личным данным владельца телефона и, воспользовавшись ими, похищают у него деньги, — говорит член Общественного совета при ГУ МВД России по Иркутской области Елена Зубун. — Так что все подобные сообщения — это обман, и на информацию об удержании определённой суммы из денежного довольствия реагировать не стоит».