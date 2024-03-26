Фейковые сообщения о выплатах участникам СВО получают в Иркутской области

Как сообщили irk.aif.ru в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области, в сообщениях указано, что военнослужащий якобы лишается денежного довольствия за некие дисциплинарные взыскания. Переходя по ссылке в сообщении, человек не получает никакой информации об этом, но при этом лишается денег, которые уже были на банковской карте.
«После загрузки файла, которая начинается при переходе по ссылке, злоумышленники получают доступ к личным данным владельца телефона и, воспользовавшись ими, похищают у него деньги, — говорит член Общественного совета при ГУ МВД России по Иркутской области Елена Зубун. — Так что все подобные сообщения — это обман, и на информацию об удержании определённой суммы из денежного довольствия реагировать не стоит».