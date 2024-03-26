Жители одного из районов столицы на два дня останутся без горячей воды

Как сообщает оператор теплоснабжения Veolia Energy Tashkent, отключение связано с реконструкцией тепловых сетей и заменой сопутствующего оборудования в рамках строительства новой котельной на массиве Водник.
Отключения горячей воды запланированы согласно следующему графику:
26 марта с 10:00 до 27 марта 17:00 по следующим адресам: жилые дома №№ 29, 30, 31, 32, 33, 34, 36, 37, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 64, 65, 66, 82.
27 марта с 8:00 до 28 марта 18:00 по следующим адресам: жилые дома №№ 13, 15, 17, 20, 40/2, 22а, 23а, 27а, 31а, 32а, 33а.