Двух пьяных пассажиров отстранили от полета в аэропорту Иркутска

Накануне утром, 25 марта, в аэропорту города Иркутска двух пассажиров сняли с рейсов. Двое мужчин не смогли улететь в Шереметьево, так как они были в состоянии алкогольного опьянения. Сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на пресс-службу ВС ЛУ МВД.
В дежурную часть Иркутского ЛО МВД России на воздушном транспорте поступило сообщение, что представители авиакомпаний вызывают наряд полиции к воздушному судну.
Установлено, 36-летний житель Воронежа и 41-летний житель Нижегородской области явились на рейс в состоянии алкогольного опьянения. На них составлены протоколы по ст. 20.21 КоАП РФ (появление в общественных местах в пьяном виде) и протоколы административного задержания.