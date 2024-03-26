Двух пьяных пассажиров отстранили от полета в аэропорту Иркутска

Накануне утром, 25 марта, в аэропорту города Иркутска двух пассажиров сняли с рейсов. Двое мужчин не смогли улететь в Шереметьево, так как они были в состоянии алкогольного опьянения. Сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на пресс-службу ВС ЛУ МВД.