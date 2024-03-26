Сотрудники ГИБДД назвали самые опасные участки дорог в крае

Кроме того, введено ограничение движения на трассе Р-255 «Сибирь» в Канском районе с 1020 км по 1040 км для всех видов транспорта. А также в Иланском районе с 1061 км по 1098 км а/д Р-255 «Сибирь» ограничено движение для категории «C, D».