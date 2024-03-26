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Сотрудники ГИБДД назвали самые опасные участки дорог в крае

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Из-за снега и перепадов температур обстановка на дорогах края очень усложнилась. На трассах образовался снежный накат и гололедица.

Источник: РИА "Новости"

В краевом ГИБДД назвали наиболее опасные участки трасс:

Трасса Р-255 «Сибирь»:

Боготольский район (584 — 602 км),

Ачинский район (626 — 644 км, 654 — 680 км),

Козульский район (683 км, 691 — 695 км, 706 км, 712 — 714 км, 722 — 734 км),

Емельяновский район (734 — 812 км),

Манский район (871 — 897 км),

Уярский район (902 — 947 км),

Нижнеингашский район (1100 — 1117 км, 1117 — 1176 км);

Трасса Р-257 «Енисей»:

Балахтинский район (128 — 129 км, 144 — 158 км, 166 — 167 км, 170 — 173 км),

Новоселовский район (227 — 239 км),

Минусинский район (425 — 431 км),

Ермаковский район (604 — 625 км, 625 — 689 км, 693 — 701 км).

Кроме того, введено ограничение движения на трассе Р-255 «Сибирь» в Канском районе с 1020 км по 1040 км для всех видов транспорта. А также в Иланском районе с 1061 км по 1098 км а/д Р-255 «Сибирь» ограничено движение для категории «C, D».