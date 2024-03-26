Экспертиза одобрила проект второго корпуса отеля «Ибис» в Калининграде. Информацию об этом опубликовали на сайте единого реестра заключений.
Проект четырёхзвёздочной гостиницы на пересечении Московского проспекта и улицы Гюго проходил негосударственную экспертизу. Застройщиком указано ООО «Калининградинвест», зарегистрированное по адресу отеля «Ибис».
По данным ЕГРЮЛ, генеральным директором и одним из учредителей компании является Джюнейт Балтаоглу. Основной владелец — юрлицо из турецкого холдинга Akfen.
В 2021 году Балтаоглу рассказывал, что инвесторы решили реконструировать отель «Ибис» в Калининграде. Со стороны эстакады к существующему зданию планировали пристроить второй корпус, рассчитанный на 60 номеров апартаментного типа. Категорию гостиницы собирались повысить до четырёх звёзд.
Согласно концепции, новое здание на два этажа выше «Ибиса» и представляет собой «дом на ножках». Объект хотели построить на семиметровых опорах, под гостиницей обещали организовать свободный проход. Фасад предлагали облицевать красно-коричневой керамической плиткой с вставками из композитного материала зелёного оттенка. Проект одобрили на архитектурном совете.