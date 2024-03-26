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Экспертиза одобрила проект второго корпуса отеля «Ибис» в Калининграде

Концепцию представили на архитектурном совете в 2021 году.

Экспертиза одобрила проект второго корпуса отеля «Ибис» в Калининграде. Информацию об этом опубликовали на сайте единого реестра заключений.

Проект четырёхзвёздочной гостиницы на пересечении Московского проспекта и улицы Гюго проходил негосударственную экспертизу. Застройщиком указано ООО «Калининградинвест», зарегистрированное по адресу отеля «Ибис».

По данным ЕГРЮЛ, генеральным директором и одним из учредителей компании является Джюнейт Балтаоглу. Основной владелец — юрлицо из турецкого холдинга Akfen.

В 2021 году Балтаоглу рассказывал, что инвесторы решили реконструировать отель «Ибис» в Калининграде. Со стороны эстакады к существующему зданию планировали пристроить второй корпус, рассчитанный на 60 номеров апартаментного типа. Категорию гостиницы собирались повысить до четырёх звёзд.

Согласно концепции, новое здание на два этажа выше «Ибиса» и представляет собой «дом на ножках». Объект хотели построить на семиметровых опорах, под гостиницей обещали организовать свободный проход. Фасад предлагали облицевать красно-коричневой керамической плиткой с вставками из композитного материала зелёного оттенка. Проект одобрили на архитектурном совете.

архитектура