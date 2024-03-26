Миграционные рейды по строительным объектам провели в Хабаровске

Сотрудники отдела по вопросам миграции УМВД России по Хабаровску приступили к рейдам на строительных площадках после получения информации о возможном нелегальном пребывании иностранных граждан. Операция «Незаконный мигрант-2024» охватила Индустриальный, Железнодорожный и Центральный районы города.
— В ходе рейдов проверили 164 человека, и у 48 из них выявили нарушения. Полицейские составили административные протоколы иностранным гражданам за незаконное трудоустройство и нарушение правил пребывания в России, — рассказали в пресс-службе УМВД России по Хабаровскому краю.
Суды Хабаровска назначили штрафы нарушителям, а семерым иностранцам грозит административное выдворение из страны. Полиция также выявляет юридические лица, которые допустили незаконное использование иностранных рабочих, чтобы привлечь их к ответственности.
Рейды были осуществлены с участием бойцов ОМОН Росгвардии.