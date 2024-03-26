Миграционные рейды по строительным объектам провели в Хабаровске

— В ходе рейдов проверили 164 человека, и у 48 из них выявили нарушения. Полицейские составили административные протоколы иностранным гражданам за незаконное трудоустройство и нарушение правил пребывания в России, — рассказали в пресс-службе УМВД России по Хабаровскому краю.