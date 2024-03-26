Сколько дней узбекистанцы отдохнут на Руза Хайит

Предварительную дату начала празднования определяет Календарь рабочего времени, разработанный Министерством занятости и сокращения бедности. Но — с поправкой: эта дата может измениться на один день.
Таким образом, среда, 10 апреля — это праздничный нерабочий день.
Четверг, 11 апреля — дополнительный нерабочий день для всех режимов работы.
Пятница, 12 апреля — дополнительный выходной для шестидневной рабочей недели и перенесенный выходной с субботы, 13 апреля — для пятидневной рабочей недели.
Суббота 13 апреля — рабочий день.