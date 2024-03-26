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Сколько дней узбекистанцы отдохнут на Руза Хайит

Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. По предварительным данным, начало Руза Хайита в этом году придется на 10 апреля. Жители Узбекистана будут отдыхать три календарных дня, сообщает корреспондент Podrobno.uz.

Источник: Podrobno.uz

Предварительную дату начала празднования определяет Календарь рабочего времени, разработанный Министерством занятости и сокращения бедности. Но — с поправкой: эта дата может измениться на один день.

Таким образом, среда, 10 апреля — это праздничный нерабочий день.

Четверг, 11 апреля — дополнительный нерабочий день для всех режимов работы.

Пятница, 12 апреля — дополнительный выходной для шестидневной рабочей недели и перенесенный выходной с субботы, 13 апреля — для пятидневной рабочей недели.

Суббота 13 апреля — рабочий день.