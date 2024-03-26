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Vip-парковку возле правительства Приморья обнесли забором под обустройство мини-сквера

Новое общественное пространство на месте «вице-губернаторской» парковки федеральный застройщик обещают создать к лету.

Источник: PrimaMedia.ru

Нижнюю парковку правительства Приморского края, известную в народе как вице-губернаторская парковка, огородили для последующего благоустройства мини-сквера, который должен появиться к концу мая. Здесь установили деревянную конструкцию, а также информационный стенд. Заказчиком и спонсором благоустройства выступает федеральный застройщик группа компаний «Самолет», которая реализует несколько строительных проектов в столице Дальнего Востока. Подрядчика на сквер привлекли из Санкт-Петербурга, сообщает ИА PrimaMedia.

Предполагалось, что к благоустройству приступят в середине марта. Но сроки немного сдвинулись. Территорию парковки огородили только накануне. Согласно данным информационного стенда, начало работ запланировано на 20 апреля, а срок их окончания — на 31 мая. Ориентировочная дата открытия пространства, как сообщал ранее глава Владивостока, — июнь 2024 года.

О том, что на этом участке вместо vip-парковки логичнее создать общественное пространство, разговоры шли уже давно. Но волевое решение принято было только в этом году. В начале марта мэр города Константин Шестаков анонсировал благоустройство этого участка.

«Сквер площадью 700 квадратных метров появится на месте нижней парковки в районе улицы Светланской, 22. На территории обустроят прогулочные дорожки из новой брусчатки, проведут озеленение многолетними растениями, установят лавочки и урны», — писал Шестаков.

Объект в нагрузку получила ГК «Самолет». Как отмечал глава, застройщик создаст его на безвозмездной основе.

Владивосток стал одним из первых городов, куда федеральный застройщик «Самолет» пришел после московской и петербургской агломераций. В 2023 году он стартовал в столице Приморья с жилым комплексом комфорт-класса «Сабанеева 125» площадью 40 тысяч кв. метров.

Чуть позже структура «Самолета» приступила к разработке проекта комплексной застройки на Нейбута — здесь построят больше 20 тыс. кв. метров. Жилой комплекс расположится в районе «Зеленый угол». В феврале «Самолет» объявил старт продаж в первых двух домах проекта — высотой 26 этажей.