В «Сибцеме» прошел межзаводской конкурс «Территория профессионалов»

В ходе творческого этапа конкурса, который проходил в ДК «Свердловский», лидерство оспаривали КВНщики цементных заводов холдинга и комбината «Волна». Сибцемовцы из каждой команды выступили с приветствием, подготовили краткий выпуск профессиональных новостей под названием «Народ хочет разобраться, что к чему», показали музыкальные номера на тему «Внедряйте культурку!». По итогам этих испытаний первое место занял коллектив «Полтора мешка цемента» (ООО «Красноярский цемент»). На второй ступени пьедестала почета оказалась сборная «50 оттенков серого» (ООО «Топкинский цемент»), на третьей — команда «Драйв» (ООО «ТимлюйЦемент»). Награду специальной номинации «За преданность КВН, профессиональный и личный вклад в конкурс “Территория профессионалов” вручили Ирине Мамоновой из команды Ангарского цементно-горного комбината. Лидером специальной номинации “Лучший капитан команды КВН конкурса “Территория профессионалов” признан капитан сборной Тимлюйского цемзавода “Драйв” Михаил Селиванов. Победителям и призерам каждого этапа конкурса вручены денежные премии, ценные призы и памятные подарки.