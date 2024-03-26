В «Сибцеме» прошел межзаводской конкурс «Территория профессионалов»

Компания «Сибирский цемент» провела девятый ежегодный конкурс профессионального мастерства «Территория профессионалов». Мероприятие, организованное в Красноярске, объединило представителей пяти цементных заводов холдинга и комбината «Волна».
Основным конкурсным испытаниям предшествовал отборочный тур. По его итогам на каждом предприятии выбрали лучших машинистов вращающихся печей, цементных и сырьевых мельниц, сменных мастеров основных производственных цехов, лаборантов производства строительных материалов и химического анализа.
Лидеры отборочного тура стали участниками первого — профессионального — этапа межзаводского конкурса. Каждому из них были предложены кейсы с заданиями из области охраны труда и промышленной безопасности, снижения производственных издержек, качества продукции, технологии производства цемента, трудового законодательства РФ. Жюри под председательством вице-президента по инвестиционному развитию АО «ХК “Сибцем” Александра Черепанова оценивало полноту и правильность ответов, степень владения теоретическим материалом и практическими навыками. В результате звание лучшего машиниста вращающихся печей присуждено Валерию Волкову из ООО “Топкинский цемент”. Его коллега Марина Павлюченко признана лучшим машинистом сырьевых мельниц. Лучшим сменным мастером основных производственных цехов стала специалист ООО “Красноярский цемент” Ольга Шалупенко. Лучшим среди машинистов цементных мельниц оказался Денис Балагуров из ООО “ТимлюйЦемент”. Представляющая это же предприятие Елизавета Садриева награждена как лучший лаборант производства строительных материалов.
Также в рамках профессионального этапа конкурса команды предприятий боролись за победу в викторине «Своя игра». Точнее и быстрее соперников на вопросы, посвященные технологии производства, трудовому законодательству, правилам применения средств индивидуальной защиты и другим темам, ответили представители ООО «Красноярский цемент».
В ходе творческого этапа конкурса, который проходил в ДК «Свердловский», лидерство оспаривали КВНщики цементных заводов холдинга и комбината «Волна». Сибцемовцы из каждой команды выступили с приветствием, подготовили краткий выпуск профессиональных новостей под названием «Народ хочет разобраться, что к чему», показали музыкальные номера на тему «Внедряйте культурку!». По итогам этих испытаний первое место занял коллектив «Полтора мешка цемента» (ООО «Красноярский цемент»). На второй ступени пьедестала почета оказалась сборная «50 оттенков серого» (ООО «Топкинский цемент»), на третьей — команда «Драйв» (ООО «ТимлюйЦемент»). Награду специальной номинации «За преданность КВН, профессиональный и личный вклад в конкурс “Территория профессионалов” вручили Ирине Мамоновой из команды Ангарского цементно-горного комбината. Лидером специальной номинации “Лучший капитан команды КВН конкурса “Территория профессионалов” признан капитан сборной Тимлюйского цемзавода “Драйв” Михаил Селиванов. Победителям и призерам каждого этапа конкурса вручены денежные премии, ценные призы и памятные подарки.
«В следующем году межзаводской конкурс “Территория профессионалов” состоится уже в десятый раз. За прошедшее время проект, позволяющий заводчанам ярко заявить о себе, стал одной из любимых традиций нашей компании, — подчеркивает директор департамента персонала и организации управления АО “ХК “Сибцем” Марина Горбунова. — Уверена, у профессиональных состязаний сибцемовцев — большое будущее. В коллективе холдинга — много высококвалифицированных талантливых работников, достойных звания лучшего в своем деле”.
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