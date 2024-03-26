Кокпар прямо на дороге устроили более 20 наездников в Алматинской области

«24 марта 2024 года в ходе мониторинга социальных сетей была выявлена публикация, где группа всадников нарушает общественный порядок в Талгарском районе. В ходе проверки установлено, что всадники играют конную игру “Кокпар”. По указанному факту в УП Енбекшиказахского района были доставлены шесть человек. В отношении вышеуказанных лиц собран административный материал по факту создания препятствия для движения транспортных средств», — написал Аленов.