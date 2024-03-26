Ричмонд
+5°
ясно
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Кокпар прямо на дороге устроили более 20 наездников в Алматинской области

В Алматинской области всадники устроили «Кокпар» прямо на дороге, сообщает Zakon.kz.

Источник: primeminister.kz

Информацией о том, как полиция отреагировала на этот случай поделился в Instagram (принадлежит Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена) 25 марта глава ДП Алматинской области Бауржан Аленов.

«24 марта 2024 года в ходе мониторинга социальных сетей была выявлена публикация, где группа всадников нарушает общественный порядок в Талгарском районе. В ходе проверки установлено, что всадники играют конную игру “Кокпар”. По указанному факту в УП Енбекшиказахского района были доставлены шесть человек. В отношении вышеуказанных лиц собран административный материал по факту создания препятствия для движения транспортных средств», — написал Аленов.

Также установили и доставили в полицию 55-летнего организатора «Кокпара».

В отношении него составили административный протокол за нарушение порядка организации и проведения спортивных и спортивно-массовых мероприятий.

Всего сотрудники полиции установили около 20 человек, участвовавших в игре.

«Все указанные лица будут привлечены к административной ответственности в рамках действующего законодательства», — резюмировал Аленов.

20 марта сообщалось, что на V Всемирных играх кочевников в кокпаре соревноваться с казахстанскими наездниками будут ковбои из США.