Кокпар прямо на дороге устроили более 20 наездников в Алматинской области

Информацией о том, как полиция отреагировала на этот случай поделился в Instagram (принадлежит Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена) 25 марта глава ДП Алматинской области Бауржан Аленов.
«24 марта 2024 года в ходе мониторинга социальных сетей была выявлена публикация, где группа всадников нарушает общественный порядок в Талгарском районе. В ходе проверки установлено, что всадники играют конную игру “Кокпар”. По указанному факту в УП Енбекшиказахского района были доставлены шесть человек. В отношении вышеуказанных лиц собран административный материал по факту создания препятствия для движения транспортных средств», — написал Аленов.
Также установили и доставили в полицию 55-летнего организатора «Кокпара».
В отношении него составили административный протокол за нарушение порядка организации и проведения спортивных и спортивно-массовых мероприятий.
Всего сотрудники полиции установили около 20 человек, участвовавших в игре.
«Все указанные лица будут привлечены к административной ответственности в рамках действующего законодательства», — резюмировал Аленов.
20 марта сообщалось, что на V Всемирных играх кочевников в кокпаре соревноваться с казахстанскими наездниками будут ковбои из США.