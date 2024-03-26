Из-за чего чаще всего разводятся казахстанцы

Отметим, что показатель стал для РК рекордно низким. Даже в 2008 году, самом скудном на браки в многолетней динамике, пар, официально ставших семьей, было более 135 тыс., притом, что население РК в те годы не достигало и 16 млн человек. А ведь тот год был пиком первого тяжелейшего мирового кризиса этого столетия.