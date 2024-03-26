В Челябинске разрабатывают огнетушитель, который поместится в кармане

«И главное — в процессе тушения аэрозольный огнетушитель не вредит человеку и оборудованию. Устройство весит всего 185 граммов, работает 55 секунд, тушит площадь в 4 кв. метра. Его можно свободно держать одной рукой и носить на поясе, чтобы отреагировать при первых признаках воспламенения», — рассказали в Противопожарной службе Челябинской области.