В Челябинске разрабатывают огнетушитель, который поместится в кармане

Это будут огнетушители разного формата, некоторые совсем небольшие, помещаются даже в карман.
«И главное — в процессе тушения аэрозольный огнетушитель не вредит человеку и оборудованию. Устройство весит всего 185 граммов, работает 55 секунд, тушит площадь в 4 кв. метра. Его можно свободно держать одной рукой и носить на поясе, чтобы отреагировать при первых признаках воспламенения», — рассказали в Противопожарной службе Челябинской области.
Компания-разработчик прогнозирует спрос на такие системы, поскольку иностранные разработчики ушли с российского рынка — проект имеет импортозамещающее значение.