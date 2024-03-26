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В Челябинске разрабатывают огнетушитель, который поместится в кармане

В Челябинске разрабатывается новая система пожаротушения на основе аэрозолей, которая безопасна и для человека, и для техники — маленький огнетушитель сможет за минуту потушить площадь в четыре кубометра, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Это будут огнетушители разного формата, некоторые совсем небольшие, помещаются даже в карман.

«И главное — в процессе тушения аэрозольный огнетушитель не вредит человеку и оборудованию. Устройство весит всего 185 граммов, работает 55 секунд, тушит площадь в 4 кв. метра. Его можно свободно держать одной рукой и носить на поясе, чтобы отреагировать при первых признаках воспламенения», — рассказали в Противопожарной службе Челябинской области.

Компания-разработчик прогнозирует спрос на такие системы, поскольку иностранные разработчики ушли с российского рынка — проект имеет импортозамещающее значение.

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