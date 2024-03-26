В Хабаровском крае стартовали масштабные учения МЧС

На старте губернатор отметил, что по прогнозу паводков на Амуре не ожидается. Однако обстановка по пожарам остается сложной. В прошлом году угрозу удалось ликвидировать, поэтому глава региона уверен, что ведомства справятся и в этом. Всего в штате региона числится около девяти тысяч человек и четыре тысячи единиц техники. Все они в любую минуту могут среагировать и помочь в нештатной ситуации.