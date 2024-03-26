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В Хабаровском крае стартовали масштабные учения МЧС

Губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев совместно с начальником ГУ МЧС России по Хабаровскому краю генерал-лейтенантом Матвеем Гибадулиным дал старт учебно-методическим сборам по предупреждению ЧС, связанных с паводками и ландшафтными пожарами.

Источник: В. Реутов, правительство Хабаровского края

Пройдут учения в селе Корсаково-2 Хабаровского района совместно с военнослужащими, спасателями и другими ведомствами.

Приближается паводковый сезон, а значит, что задача номер один — это обеспечить безопасность людей и их имущества. К ее решению подходят максимально системно, задействуя ресурсы МЧС, обучая необходимым навыкам и регламентам мэров, проводя профилактическую работу, призванную снизить тяжесть последствий от весеннего таяния и вскрытия рек.

На старте губернатор отметил, что по прогнозу паводков на Амуре не ожидается. Однако обстановка по пожарам остается сложной. В прошлом году угрозу удалось ликвидировать, поэтому глава региона уверен, что ведомства справятся и в этом. Всего в штате региона числится около девяти тысяч человек и четыре тысячи единиц техники. Все они в любую минуту могут среагировать и помочь в нештатной ситуации.

Всего на учениях можно увидеть 11 учебных локаций. На мероприятии также присутствуют главы образований, чтобы перенять опыт.

«Главная задача — набраться опыта и эти знания передать своим подчиненным на местах, чтобы без ущерба имуществу и жизни людей мы прошли этот год», — подытожил Михаил Дегтярев.

учения
МЧС