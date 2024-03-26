В Хабаровском крае стартовали масштабные учения МЧС

Пройдут учения в селе Корсаково-2 Хабаровского района совместно с военнослужащими, спасателями и другими ведомствами.
Приближается паводковый сезон, а значит, что задача номер один — это обеспечить безопасность людей и их имущества. К ее решению подходят максимально системно, задействуя ресурсы МЧС, обучая необходимым навыкам и регламентам мэров, проводя профилактическую работу, призванную снизить тяжесть последствий от весеннего таяния и вскрытия рек.
На старте губернатор отметил, что по прогнозу паводков на Амуре не ожидается. Однако обстановка по пожарам остается сложной. В прошлом году угрозу удалось ликвидировать, поэтому глава региона уверен, что ведомства справятся и в этом. Всего в штате региона числится около девяти тысяч человек и четыре тысячи единиц техники. Все они в любую минуту могут среагировать и помочь в нештатной ситуации.
«Главная задача — набраться опыта и эти знания передать своим подчиненным на местах, чтобы без ущерба имуществу и жизни людей мы прошли этот год», — подытожил Михаил Дегтярев.