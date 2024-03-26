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Станция «Крестовский остров» снова заработала в обычном режиме

Станция «Крестовский остров» снова заработала в обычном режиме. Об этом сообщили в пресс-службе петербургского метрополитена.

Ранее станцию закрывали на вход. Как сообщили в метрополитене, причина была во внеплановой остановке эскалатора.

Ранее «МК в Питере» сообщал, что на станции метро «Чкаловская» произошло задымление.

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