Ранее станцию закрывали на вход. Как сообщили в метрополитене, причина была во внеплановой остановке эскалатора.
Ранее «МК в Питере» сообщал, что на станции метро «Чкаловская» произошло задымление.
Станция «Крестовский остров» снова заработала в обычном режиме. Об этом сообщили в пресс-службе петербургского метрополитена.
Ранее станцию закрывали на вход. Как сообщили в метрополитене, причина была во внеплановой остановке эскалатора.
Ранее «МК в Питере» сообщал, что на станции метро «Чкаловская» произошло задымление.