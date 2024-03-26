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Горнолыжные курорты Сочи завершают сезон катаний с 26 марта

В горах Сочи завершается зимний сезон.

Источник: Комсомольская правда

В горах Сочи завершается зимний сезон катаний на лыжах и сноуборде. Первым курортом, который закроет трассы, стал «Газпром Поляна».

«С 26 марта горнолыжные трассы Альпики прекращают работу в этом сезоне», — сообщили в пресс-службе горнолыжного курорта.

Кроме того, «Газпром Поляна» с 26 марта закрыл канатные дороги К1-К5. На них проведут регламентные работы, они завершатся 27 апреля.

Ранее стало известно, что зимний сезон на курорте «Красная Поляна» закончится 4 мая. «Роза Хутор» пока не говорил о закрытии.

К слову, блогер Стас Васильев рассказал о своих впечатлениях после первого в своей жизни отдыха в Сочи. Он сравнил горы курорта с Альпами.