Горнолыжные курорты Сочи завершают сезон катаний с 26 марта

В горах Сочи завершается зимний сезон катаний на лыжах и сноуборде. Первым курортом, который закроет трассы, стал «Газпром Поляна».
«С 26 марта горнолыжные трассы Альпики прекращают работу в этом сезоне», — сообщили в пресс-службе горнолыжного курорта.
Кроме того, «Газпром Поляна» с 26 марта закрыл канатные дороги К1-К5. На них проведут регламентные работы, они завершатся 27 апреля.
Ранее стало известно, что зимний сезон на курорте «Красная Поляна» закончится 4 мая. «Роза Хутор» пока не говорил о закрытии.
К слову, блогер Стас Васильев рассказал о своих впечатлениях после первого в своей жизни отдыха в Сочи. Он сравнил горы курорта с Альпами.