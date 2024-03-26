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В районе Отрадное отремонтируют семейный центр

Согласован проект ремонта здания семейного центра «Отрадное» на северо-востоке столицы. Об этом сообщил председатель Комитета города Москвы по ценовой политике в строительстве и государственной экспертизе проектов Иван Щербаков.

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«Двухэтажное здание по адресу: улица Декабристов, дом 22а построено в 1984 году. Проектными решениями предусмотрены ремонтные работы в одном из отделений на втором этаже. Специалисты обновят отделку стен, полов и потолков», — рассказал Иван Щербаков.

Помимо этого, работы пройдут в коридоре, буфете и санитарно-бытовых помещениях. В здании установят новые оконные и дверные блоки. Функциональное назначение помещений останется без изменений.

Семейный центр «Отрадное» оказывает комплексную поддержку детям и родителям. Москвичам помогает команда высококвалифицированных специалистов, в том числе психологи и юристы. В центре проводят индивидуальные и групповые занятия, а также тематические тренинги.

Больше информации об экономической политике и имущественно-земельных отношениях Москвы можно узнать на сайте economy.mos.ru.

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