В районе Отрадное отремонтируют семейный центр

«Двухэтажное здание по адресу: улица Декабристов, дом 22а построено в 1984 году. Проектными решениями предусмотрены ремонтные работы в одном из отделений на втором этаже. Специалисты обновят отделку стен, полов и потолков», — рассказал Иван Щербаков.
Помимо этого, работы пройдут в коридоре, буфете и санитарно-бытовых помещениях. В здании установят новые оконные и дверные блоки. Функциональное назначение помещений останется без изменений.
Семейный центр «Отрадное» оказывает комплексную поддержку детям и родителям. Москвичам помогает команда высококвалифицированных специалистов, в том числе психологи и юристы. В центре проводят индивидуальные и групповые занятия, а также тематические тренинги.
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