Размер суточных для служебных командировок увеличили в Беларуси

Уточняется, что в случае отсутствия билетов к месту командировки и обратно, расходы, связанные с проездом при ежедневном возвращении из места командировки к месту жительства будут возмещать в размере 0,1 базовой величины, или 4 рубля (по состоянию на 26 марта 2024 года) в каждую сторону за каждый день. Постановление вступает в силу через 10 дней.