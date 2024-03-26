Размер суточных для служебных командировок увеличили в Беларуси

В Беларуси вырос с 9 до 12 рублей размер суточных для служебных командировок в пределах страны. Это следует из постановления белорусского правительства № 218 от 22 марта 2024 года. Документ опубликован на Национальном правовом портале.
Указанным документом также была установлена периодичность пересмотра размера суточных. Кроме того, были внесены изменения в порядок возмещения расходов при служебных командировках. Сказано, что Минтруда и соцзащиты вместе с Минфином поручено каждый год до 1 марта рассматривать вопрос, связанный с необходимостью корректировки размеров суточных при направлении сотрудников в служебные командировки в пределах Беларуси.
Документом устанавливается, что при проезде на автотранспорте возмещению будут подлежать расходы по проезду к месту командировки, а также обратно, но только транспортными средствами, которые выполняют перевозки в регулярном сообщении и по фактической стоимости, прописанной в билете.
Уточняется, что в случае отсутствия билетов к месту командировки и обратно, расходы, связанные с проездом при ежедневном возвращении из места командировки к месту жительства будут возмещать в размере 0,1 базовой величины, или 4 рубля (по состоянию на 26 марта 2024 года) в каждую сторону за каждый день. Постановление вступает в силу через 10 дней.