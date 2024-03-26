Музей Мирового океана решил отказаться от массовых гуляний в День селедки

По ее словам, строители корпуса «Планета Океан» также просили не открывать ту часть набережной, где находится здание. «Мы привлечем, наверное, рестораны. С ними, как всегда, поговорим о рыбных блюдах. То есть мы предлагаем праздник во всем городе. Все, кто может участвовать, — участвуйте. И мы, конечно же, встретимся с ветеранами рыбной промышленности», — отметила президент Музея Мирового океана.