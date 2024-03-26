Минтранс Башкирии разъяснил, как будет оплачиваться проезд по Восточному выезду

«Проезд по Восточному выезду будет оплачиваться разово без деления на участки дороги. Водители могут оплатить проезд в пункте взимания платы, который расположен на участке автомобильной дороги между транспортной развязкой с автодорогой “Федоровка — Шакша” и мостовым переходом через реку Уфу», — сообщили в пресс-службе минтранса региона.
Оплатить проезд можно будет как наличными, так и банковской картой. Кроме того, сейчас прорабатывается вопрос использования транспондера, который будет закрепляться на лобовом стекле автомобиля и обеспечивать автоматическую оплату проезда путем списания денежных средств с лицевого счета.
Напомним, до 1 апреля проезд по Восточному выезду из Уфы бесплатный для всех. Затем стоимость проезда для легковых автомобилей в дневное время суток будет составлять 100 рублей, ночью — с 00.30 до 05.30 — 20 рублей, для грузовых машин — 250 рублей и 50 рублей соответственно.
Как сообщал ранее Башинформ, в Башкирии сейчас разрабатывают меры по предоставлению льгот отдельным категориям граждан для проезда по Восточному выезду, реализованному благодаря поддержке национального проекта «Безопасные качественные дороги».
В частности, рассматривается возможность бесплатного проезда для участников СВО, а также для владельцев автомобилей, работающих на газомоторном топливе.
Крупнейший инфраструктурный проект Башкирии и Приволжского федерального округа реализуется в рамках концессионного соглашения.
Восточный выезд — уникальный проект не только в Башкирии, но и в России. Он представляет собой тоннельный участок протяженностью 1,2 км, мостовой переход с эстакадой через реку Уфу длиной 2,7 км и 10 км скоростной автомобильной дороги с выездом на федеральную трассу М-5 «Урал».
Расчетная скорость движения автотранспорта составит 110 км/ч, в тоннеле — 80 км/ч, благодаря чему автолюбители могут добраться из центра Уфы до федеральной трассы М5 «Урал» всего за 10 минут.
«Проект также решает ряд важных социально-экономических задач — позволяет соединить прилегающие территории, создать новую инфраструктуру движения в направлении из Уфы в Зауфимье. По оценкам специалистов, Восточный выезд улучшит качество городской среды, станет точкой роста для малого и среднего бизнеса, создаст новые рабочие места, даст стимул для освоения новых перспективных территорий городской застройки», — заключили в минтрансе Башкирии.