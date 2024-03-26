Минтранс Башкирии разъяснил, как будет оплачиваться проезд по Восточному выезду

Напомним, до 1 апреля проезд по Восточному выезду из Уфы бесплатный для всех. Затем стоимость проезда для легковых автомобилей в дневное время суток будет составлять 100 рублей, ночью — с 00.30 до 05.30 — 20 рублей, для грузовых машин — 250 рублей и 50 рублей соответственно.