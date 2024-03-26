Новый приют для бездомных животных открылся в Хабаровске

— Наша главная задача — убрать безнадзорных собак с улиц. И сделать все, чтобы в дальнейшем они там не появлялись. Как показала практика, нападают на людей, в том числе чипированные собаки, то есть те, которых отловили, вакцинировали, стерилизовали и выпустили. Наша задача сегодня — сделать все, чтобы собаки оставались в приютах, — так недавно высказался о путях решения проблемы зампред правительства края по природным ресурсам и сельскому хозяйству Дарий Тюрин.

