Новый приют для бездомных животных открылся в Хабаровске

В Хабаровске новый приют для бездомных животных распахнул свои двери для первых постояльцев. Как сообщает ИА «Хабаровский край сегодня», заведение находится в районе Берёзовского шоссе на участке в 2,5 гектара. По решению губернатора Хабаровского края Михаила Дегтярева на строительство этого питомника из бюджета региона выделено 27 млн рублей. Занимается им одна из некоммерческих организаций краевой столицы.
— Наша главная задача — убрать безнадзорных собак с улиц. И сделать все, чтобы в дальнейшем они там не появлялись. Как показала практика, нападают на людей, в том числе чипированные собаки, то есть те, которых отловили, вакцинировали, стерилизовали и выпустили. Наша задача сегодня — сделать все, чтобы собаки оставались в приютах, — так недавно высказался о путях решения проблемы зампред правительства края по природным ресурсам и сельскому хозяйству Дарий Тюрин.
Напомним, приют начали строить летом прошлого года, как одно из решений проблемы с безнадзорными животными. В настоящее время новое жильё получили уже 50 отловленных на хабаровских улицах собак. Животные содержатся в вольерах с деревянным полом, в каждом из которых установлено по две будки. По информации пресс-службы хабаровской мэрии, четвероногих кормят два раза в день — в этом помогают волонтёры.
— Животных обследует ветеринар, чтобы выявить болезни, узнать о необходимости прививок и признаках агрессии. После этого составляется акт о состоянии собаки, после чего собака помещается в вольер. В настоящее время на территории приюта оборудуют ветеринарный пункт с операционной для проведения стерилизации, — рассказал исполняющий обязанности начальника городского управления ЖКХ Юрий Емельяненко.
В будущем в приюте планируют разместить до 800 бездомных четвероногих. Их отловом, в основном по заявкам горожан, занимаются МУП «Спецкомбинат» и АО «Специализированный производственный комбинат коммунального обслуживания». Отмечается, что бродяги, признанные агрессивными, получат в приюте постоянную прописку. Остальных после стерилизации, чипирования и прививки от бешенства отпустят в прежнюю среду обитания.
Напомним, что в Хабаровском крае гуманно и с холодной головой подошли к вопросу контроля за бродячими собаками. В настоящее время в регионе разработан законопроект, который содержит новые правила обращения с бездомными животными. В частности, собак выше 35 см в холке не будут выпускать из приютов после отлова. Их там будут содержать пожизненно. Нормативно-правовой акт будет рассмотрен в краевой думе в ближайшее время.