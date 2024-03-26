В Башкирии планируют внедрить подсистему интеллектуального видеонаблюдения

О том, как реализуется это поручение в регионе, доложил исполняющий обязанности председателя Государственного комитета республики по чрезвычайным ситуациям Кирилл Первов. Он отметил, что в республике функционируют 22 подсистемы данного комплекса, многие активно используются в деятельности ЦУР и задействованы для анализа оперативной обстановки, обеспечения безаварийного прохождения весеннего половодья и координации тушения лесных пожаров на территории республики.