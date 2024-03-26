В Башкирии планируют внедрить подсистему интеллектуального видеонаблюдения

Как подчеркнул премьер-министр, в регионе активно внедряются цифровые технологии, в том числе в области обеспечения безопасности.
— Появление новых рисков заставляет выстраивать системы быстрого получения и обмена информацией для того, чтобы в случае необходимости оперативно реагировать. Для достижения этих целей на федеральном уровне поставлена задача по внедрению аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» в субъектах страны, — объяснил Андрей Назаров.
О том, как реализуется это поручение в регионе, доложил исполняющий обязанности председателя Государственного комитета республики по чрезвычайным ситуациям Кирилл Первов. Он отметил, что в республике функционируют 22 подсистемы данного комплекса, многие активно используются в деятельности ЦУР и задействованы для анализа оперативной обстановки, обеспечения безаварийного прохождения весеннего половодья и координации тушения лесных пожаров на территории республики.
Кирилл Первов подробнее остановился на системе видеонаблюдения правоохранительного сегмента.
— На текущий момент система видеонаблюдения объединяет более 4 тысяч камер, 99% которых выведены в дежурные части отделов полиции и Единые дежурно-диспетчерские службы. Количество камер за пять лет увеличено на 3191 единицу. Благодаря использованию подсистемы в 2023 году раскрыто 158 преступлений, — рассказал врио ведомства.
Также, по словам спикера, специалисты работают над пилотным проектом по внедрению подсистемы интеллектуального видеонаблюдения — она позволяет распознавать лица, вести поиск людей, определять массовые скопления, обнаруживать возгорания.
— С учетом большого количества международных мероприятий, запланированных к проведению в течение года, прошу госкомитет по чрезвычайным ситуациям совместно с минфином внести предложения о наличии возможностей выделения дополнительного финансирования на развитие правоохранительного сегмента аппаратно-программного комплекса «Безопасный город», — дал поручение по итогам совещания Андрей Назаров.